Konya'da Trafik Kazası: Mezun Olduğu Okul Önünde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Trafik Kazası: Mezun Olduğu Okul Önünde Hayatını Kaybetti

Konya\'da Trafik Kazası: Mezun Olduğu Okul Önünde Hayatını Kaybetti

50 yaşındaki Mine Nur, 30 yıl sonra mezun olduğu Selçuk Üniversitesi önünde trafik kazasında hayatını kaybetti.

18.09.2024 11:55
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Konya'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü 50 yaşındaki 2 çocuk annesi Mine Nur'un hayatını kaybettiği kazanın, 30 yıl hayalini kurduktan sonra birincilikle bitirdiği üniversite önünde yaşandığı ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde Selçuk Üniversitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar'dan Selçuk Üniversitesi istikametine seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 42 ACT 997 plakalı kamyon ile yan yoldan çıkan 50 yaşındaki Mine Nur idaresindeki 42 FV 721 plakalı otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Mine Nur olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayalini kurduğu ve birincilikle mezun olduğu okul önünde hayatını kaybetti

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Mine Nur'un 30 yıl önce üniversite sınavına giremeden evlendiği ve daha sonra 2 çocuğunun dünyaya geldiği, çocuklarının büyüme yıllarında farklı işlerde çalışan Nur'un, hayalini kurduğu üniversiteye gitmek için sınava girerek Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümünü kazandığı öğrenildi. Mine Nur'un geçen yıl bölüm birincisi olarak mezun olduğu üniversite önünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. - KONYA

Kaynak: İHA

Selçuk Üniversitesi, Yerel Haberler, Otomobil, 3-sayfa, trafik, Eğitim, Hukuk, konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Trafik Kazası: Mezun Olduğu Okul Önünde Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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