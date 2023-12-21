Konya\'da trafikte yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı

Konya'da trafikte yol verme meselesi yüzünden otomobil sürücüsü, takip ettiği başka bir aracın sürücüsü darp etti. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kavga çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Mehmet Arif Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 otomobil sürücüsü aralarında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Bu tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, takip ettiği diğer araç sürücüsünün durmasının ardından aşağıya inerek saldırmaya başladı. Öfkeli sürücü kafa attığı diğer sürücüyü yumrukladı. Çıkan kavga çevredeki vatandaşların müdahale etmesi sonucu son bulurken, yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, bir otomobilin yayaların bulunduğu kaldırıma çıktığı peşinden gelen aracı fark eden sürücünün araçtan indiği sırada diğer araç sürücünün de araçtan inerek saldırdığı görülüyor. Kayıtta, vatandaşların müdahalesinin ardından sürücülerin araçlarıyla olay yerinden ayrıldıkları yer alıyor. - KONYA