Konya\'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Tutuklama

Ahmet Özkilisli:

5-6 kişinin peçete sattığını biliyorum aymanasta ve meram sanayide v.s en çokta Emircan isminde birisi yapıyor bunu bilgileri telefonu var bende en çokta o satıyor malesef polisede verdim bunu ama faydası olmadı halen satıyorlar kaç kez gördüm uyardım fakat hiç bir şekilde dinlemiyorlar aynı devam ediyorlar... gençlerimiz mağfolup gidiyor yuvalar aileler bitiyor RABBİM POLİSİMİZİ VE MİLLETİMİZİ KORUSUN...