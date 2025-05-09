Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Tutuklama - Son Dakika
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Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Tutuklama

Konya\'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Tutuklama

Konya'da 34 operasyonla 12 bin 683 uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

09.05.2025 13:20
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Konya'da 1 haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi, 37 kişi tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde il genelinde 34 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 12 bin 683 adet uyuşturucu hap, 2065,54 gram bonzai ham maddesi, 1003,2 gram skunk, 1001,33 gram metamfetamin, 783,33 gram sentetik kannabinoid, 26 adet sentetik kannabinoidle emdirilmiş peçete, 12,54 gram esrar, 5,79 gram kokain, 5,1 gram eroin, 6 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 60 bin 402 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından toplam 61 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken bunlardan 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 26'sı serbest bırakıldı. İşlemleri devam eden 3 şüphelinin ise adli süreci devam ediyor. Ayrıca, çeşitli uyuşturucu madde suçlarından aranan 20 kişi yakalandı. Bunlardan 11'i tutuklanırken, toplam 37 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, zehir tacirlerine asla göz açtırılmayacağı ve zehir tacirlerinin gençlerin geleceğini karartmalarına müsaade edilmeyeceği vurgulandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Uyuşturucu Operasyonları: 37 Tutuklama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Özkilisli:
    5-6 kişinin peçete sattığını biliyorum aymanasta ve meram sanayide v.s en çokta Emircan isminde birisi yapıyor bunu bilgileri telefonu var bende en çokta o satıyor malesef polisede verdim bunu ama faydası olmadı halen satıyorlar kaç kez gördüm uyardım fakat hiç bir şekilde dinlemiyorlar aynı devam ediyorlar... gençlerimiz mağfolup gidiyor yuvalar aileler bitiyor RABBİM POLİSİMİZİ VE MİLLETİMİZİ KORUSUN... 0 0 Yanıtla
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