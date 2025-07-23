Konya\'da Uyuşturucu Operasyonu

Konya'nın Ereğli ve Güneysınır ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Ereğli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; 2 şahsın evinin bahçesinde izinsiz olarak yasadışı kenevir ekimi yaptığı duyumu alındı. Şahıslara ait bahçede yapılan aramada 104 kök kenevir bitkisi olduğu tespit edildi. 1 şüpheli şahıs ifadesinin alınmasını müteakip, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler tarafından yapılan başka bir çalışmada ise, Güneysınır ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 2 şahsın evinin bahçesinde izinsiz olarak yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Şahıslara ait bahçede yapılan aramada; 15 adet kenevir bitkisi, 105 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 1 şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, bin 215 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayda ele geçirilen malzemelere el konularak adli tahkikata başlanırken, gözaltına alınan şahıslardan 2'si ifadesi alınarak serbest bırakıldı, diğer şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA