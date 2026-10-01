Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

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Konya\'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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Konya'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 105 bin 4 adet sentetik ecza hapı ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalarda toplam 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 105 bin 4 adet sentetik ecza hapı, 558,096 gram ve 262 bin 296 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 490,6 gram skunk, 245 gram sihirli mantar, 162,8 gram kokain, 51 adet extacy, 30 gram ve 0,1 gram ADB-BUTİNACA ham maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 3 adet hassas terazi, uyuşturucu madde tüketiminde kullanıldığı değerlendirilen 7 adet peçete ile uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 1 adet makas ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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