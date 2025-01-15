Konya'da Vagon Devrildi, İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Vagon Devrildi, İşçi Hayatını Kaybetti

Konya\'da Vagon Devrildi, İşçi Hayatını Kaybetti

Hadim'de baraj tüneli inşaatında arızayı tamir eden işçi Ramazan Gedik, devrilen vagonun altında kaldı.

15.01.2025 20:32
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Konya'nın Hadim ilçesinde baraj tüneli inşaatında vagonda meydana gelen arızayı tamir ettiği sırada üzerine vagon devrilen işçi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Hadim ilçesindeki Afşar Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barajdaki suyu Bağbaşı Barajı'na aktarmak için yapılan Hadimi Tüneli'ndeki vagonda henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arızaya müdahale eden işçilerden 39 yaşındaki Ramazan Gedik, devrilen vagonun altında kaldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ramazan Gedik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Gedik'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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