Konya\'da otomobilde patlama: 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti

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Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çıkan ailenin içerisinde bulunduğu otomobilde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

3 AYLIK MUSTAFA İLE TEYZESİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, patlamada otomobilde bulunan 3 aylık Mustafa Çakmak ile 18 yaşındaki teyzesi Rabia Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Çakmak ile eşi Halil Çakmak ise yaralandı. Yaralı karı- koca ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

YENİDOĞAN SERVİSİNDEN TABURCU OLMUŞ

Patlamadan önce Fatma ve Halil Çakmak çiftinin, tedavi gördüğü yenidoğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebekleri Mustafa'yı alarak evlerine doğru yola çıkacakları öğrenildi.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Patlamanın ise ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.