Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çıkan ailenin içerisinde bulunduğu otomobilde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, patlamada otomobilde bulunan 3 aylık Mustafa Çakmak ile 18 yaşındaki teyzesi Rabia Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Çakmak ile eşi Halil Çakmak ise yaralandı. Yaralı karı- koca ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamadan önce Fatma ve Halil Çakmak çiftinin, tedavi gördüğü yenidoğan servisinden taburcu olan 3 aylık bebekleri Mustafa'yı alarak evlerine doğru yola çıkacakları öğrenildi.
Patlamanın ise ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan oksijen tüpünden kaynakladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da otomobilde patlama: 3 aylık bebek ile teyzesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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