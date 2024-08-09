Konya'da yapılan operasyonda binlerce kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da yapılan operasyonda binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Konya'da KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, cep telefonu, akaryakıt, sahte zemzem suyu, tarihi eser, kuru sıkı tabanca ve tabanca parçası ele geçirilirken 21 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

09.08.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı binlerce tütün mamulü, cep telefonu, akaryakıt, sahte zemzem suyu, tarihi eser, kuru sıkı tabanca ve tabanca parçası ele geçirilirken 21 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda kaçak ürün üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 11 iş yeri, 1 ev ve 7 araçta arama yapıldı.

Binlerce kaçak ürün ele geçirildi

Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 115 adet cep telefonu, 8 milyon 885 bin adet boş makaron, 139 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 2 bin 500 paket sigara, 585 kilo kıyılmış tütün, 30 adet elektronik sigara, 20 kilo nargile tütünü, 779 adet gümrük kaçağı emtia ve bilinen markalara ait 5 bin 250 adet sahte cihaz etiketi, 745 litre kaçak akaryakıt, 12 bin 300 litre etil alkol, 100 adet tıbbi ürün, bin 910 litre sahte zemzem suyu ve 63 adet sikke ele geçirildi. 19 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda tabanca ve tabanca parçası ele geçirildi

Beyşehir KOM Büro Amirliği görevlilerince silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan 2 araçta ise bin 560 adet tabanca parçası ve 500 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, konya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da yapılan operasyonda binlerce kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:43 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
17:02 İzleyenler gözlerine inanamıyor Tenis tarihi böyle vuruş görmedi İzleyenler gözlerine inanamıyor! Tenis tarihi böyle vuruş görmedi
17:01 Manchester United, Arda Güler için Real Madrid’e servet teklif etti Manchester United, Arda Güler için Real Madrid'e servet teklif etti
16:50 Akademisyen Güney Ferhat Batı: İsrail’in etrafında siyasi istikrarsızlık yaratılmak isteniyor Akademisyen Güney Ferhat Batı: İsrail'in etrafında siyasi istikrarsızlık yaratılmak isteniyor
16:48 Kolonları büyük hasar aldı İETT otobüsünün çarptığı bina için karar verildi Kolonları büyük hasar aldı! İETT otobüsünün çarptığı bina için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 12:25:03. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da yapılan operasyonda binlerce kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement