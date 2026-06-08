Konya\'daki fabrika yangınında itfaiye eri şehit oldu

Konya'da bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye eri şehit oldu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, polis ekipleri cadde üzerindeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine TOMA ekipleri de destek verdi. Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye eri şehit oldu

Yangında 1 itfaiye eri ve 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan itfaiye eri Mehmet Tekeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Tekeli'nin cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 15 yıllık itfaiye eri olan Tekeli'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karatay ilçemizde çıkan yangında yaralanan kahraman itfaiyecimiz Mehmet Tekeli kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarıma sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA