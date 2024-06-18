Konya Ereğli'de Arpa Ekili Arazide Yangın

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Konya'nın Ereğli ilçesinde arpa ekili arazide çıkan yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kutören Mahallesinde arpa ekili arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.Y. ve S.Ö.'ye ait arpa ekili 2 arazide henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Önce mahalle sakinleri ardından de itfaiye ekipleri, geceyi aydınlatan yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alınırken yangında 30 dekarlık ekili alanda etkili olduğu öğrenildi. - KONYA