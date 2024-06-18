Konya Ereğli'de Arpa Ekili Arazide Yangın - Son Dakika
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Konya Ereğli'de Arpa Ekili Arazide Yangın

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesi'nde arpa ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın, gece saatlerinde meydana geldi ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın kontrol altına alınırken, 30 dekarlık ekili alan zarar gördü.

18.06.2024 13:15
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Konya'nın Ereğli ilçesinde arpa ekili arazide çıkan yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kutören Mahallesinde arpa ekili arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.Y. ve S.Ö.'ye ait arpa ekili 2 arazide henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Önce mahalle sakinleri ardından de itfaiye ekipleri, geceyi aydınlatan yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alınırken yangında 30 dekarlık ekili alanda etkili olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya Ereğli'de Arpa Ekili Arazide Yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Ereğli'de Arpa Ekili Arazide Yangın - Son Dakika
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