Konya Ereğli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Konya Ereğli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Konya Ereğli\'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı; kazada sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya - Adana kara yolu üzeri Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde yönünden Ereğli istikametine seyir halinde olan A.C. idaresindeki 34 CKR 212 plakalı BMW marka otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.C. ve otomobilde yolcu olarak bulunan S.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaGüncelEreğliKonyaSon Dakika

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