Konya'nın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Cadde kenarındaki bir ağaç ise park halinde cipin üzerine devrildi.
Ereğli'de fırtına çok sayıda ağacı devirirken, çatıları uçurdu. Fırtına ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye bağlı İstasyon Caddesi bulunan bir ağaç fırtınaya dayanamayarak park halinde bulunan cipin üzerine devrildi. Yine Yıldız Mahallesi yolu üzerinde ağaçlar karayolu üzerine devrildi. Atatürk Kültür Parkında piknik alanındaki ağaçlar da fırtına da devrilirken, piknikçi vatandaşlar devrilen ağaçlardan son anda kurtuldu.
Bu arada fırtına kazalara da neden oldu, Konya- Adana karayolu üzerinde Hortu Köprüsü mevkiinde araçlar yoldan çıktı. Belediye ekipleri ise fırtına nedeniyle kırılan ve sökülen ağaçları yerinden kaldırmak için çalışma başlattı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya Ereğli'de Fırtına Etkili Oldu: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu - Son Dakika
Konya'nın Ereğli ilçesinde kuvvetli fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Cadde kenarındaki bir ağaç ise park halinde cipin üzerine devrildi. Fırtına ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Eğirdir Sağlık Meslek Lisesi binasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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