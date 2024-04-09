Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin 1-8 Nisan tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler, kilolarca bandrolsüz tütün, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 şahıs, ifadeden dolayı aranan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 aranan şahıs yakalandı.
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde ise haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ifadeden dolayı aranan 7 şahıs olmak üzere toplam 8 aranan şahıs yakalandı.
Polisin düzen ekiplerinin düzenlediği narkotik operasyonlarında ise 1,77 gram metamfetamin maddesi, 2 bin 5 adet sentetik ecza hap maddesi, 5,24 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheliye işlem yapılırken, şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Jandarma ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda da; 134 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı - Son Dakika
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