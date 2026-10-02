Konya Karapınar'da pancar tarlasında 15 metre çapında yeni obruk oluştu - Son Dakika
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Konya Karapınar'da pancar tarlasında 15 metre çapında yeni obruk oluştu

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Konya Karapınar\'da pancar tarlasında 15 metre çapında yeni obruk oluştu
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Konya Karapınar Fevzipaşa Mahallesi'nde pancar ekili tarlada yeni obruk oluştu. İşçi fark edip belediyeye bildirdi; yaklaşık 15 metre çapında, 8 metre derinliğindeki obruk çevresinde tarla yollarına yakınlığı nedeniyle güvenlik önlemleri alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar ekili tarlada yeni bir obruk oluştu.

Obruk, Fevzipaşa Mahallesi'nde pancar ekili bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, obruk bölgede çalışma yapan bir işçi tarafından fark edildi. Pancar ekili tarlada oluşan obruğun yakın zamanda meydana geldiği tahmin edilirken, yaklaşık 15 metre çapında ve 8 metre derinliğinde olduğu belirtildi. Obruğu fark eden işçi, durumu vakit kaybetmeden belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, obruk çevresinde incelemelerde bulundu. Obruğun tarla yollarına yakın olması nedeniyle çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Ekiplerin bölgede gerekli kontrolleri sürdürdüğü öğrenildi.

Karapınar'da son yıllarda farklı bölgelerde meydana gelen obruklar, tarım arazileri ve ulaşım güzergahları açısından da dikkat çekmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Karapınar'da pancar tarlasında 15 metre çapında yeni obruk oluştu - Son Dakika
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