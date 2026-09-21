Konya Karatay'da iki otomobil çarpıştı, sürücü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya Karatay'da iki otomobil çarpıştı, sürücü hastanede hayatını kaybetti

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Konya Karatay\'da iki otomobil çarpıştı, sürücü hastanede hayatını kaybetti
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Dün öğle saatlerinde Konya'nın merkez Karatay ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi ile Adana Çevre Yolu Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Z. idaresindeki 42 SC 970 plakalı Tofaş marka otomobil ile O.Ö. yönetimindeki 42 EM 061 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Kazada E.Z., O.Ö., M.Ç. ve H.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan sürücü E.Z. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıŞehir Hastanesi3. SayfaKaratayGüncelKonyaSon Dakika

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