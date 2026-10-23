Konya Kulu\'da hafif ticari araç şarampole takla attı, 3 kişi yara almadı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole takla atarken, araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kulu ilçesine bağlı Canımana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Ters dönen araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu kazayı yara almadan atlattı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.