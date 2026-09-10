Konya Kulu\'da otomobil takla attı, araçtaki 2 çocuk yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Bahadırlı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.K. idaresindeki 06 BNC 275 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yara almazken, araçta yolcu olarak bulunan Y.K. (16) ile Y.K. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.