Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Antalya kara yolunun 20. kilometresinde, virajlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda seyir halinde olan üç araç, henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada sürücüler M.Ç. ve Ş.A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.T., E.Ç., A.T., A.A., A.A.,D.Ç. ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi ve Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.