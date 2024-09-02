Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Konya\'nın Kulu ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yabancı uyruklu olan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.09.2024 10:18
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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yaraşlı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gittiği öğrenilen yabancı uyruklu R.M. (16) idaresindeki 06 DRG 139 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada başından ve kolundan yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika

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