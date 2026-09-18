Konya Seydişehir'de kardeş kavgasında bir kişi silahla ayaklarından yaralandı - Son Dakika
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Konya Seydişehir'de kardeş kavgasında bir kişi silahla ayaklarından yaralandı

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Konya Seydişehir\'de kardeş kavgasında bir kişi silahla ayaklarından yaralandı
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Konya Seydişehir'de iki kardeş arasında çıkan silahlı tartışmada bir kişi ayaklarından yaralandı. Kesecik Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı tartışmada bir kişi yaralandı.

Olay, Seydişehir'e bağlı Kesecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında anlaşmazlık bulunan U.O. ile kardeşi A.O. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, U.O. yanında bulunan silahla kardeşi A.O.'ya ateş ederek yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.O.'nun ayaklarından yaralandığı ve yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiSeydişehirGüvenlik3. SayfaKesecikOlaylarGüncelKonyaSon Dakika

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