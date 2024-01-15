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Konyaaltı'da yapılan denetimlerde 5 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Konyaaltı'da yapılan denetimlerde 5 aranan şahıs yakalandı

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 5 aranan şahıs yakalanırken, 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 45 iş yeri denetlendi ve bin 305 şahıs ile 103 araç ve sürücüsü sorgulandı.

Konyaaltı\'da yapılan denetimlerde 5 aranan şahıs yakalandı
15.01.2024 - 15:44,
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Konyaaltı ilçesinde polis tarafından yapılan denetimlerde 5 aranan şahıs yakalanırken, 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak 'Umuma Açık Mekan Uygulaması' ve 2 ayrı noktada "Yol Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamada 45 iş yeri denetlendi; bin 305 şahıs ile 103 araç ve sürücüsü hakkında sorgulama yapıldı. 5 aranan şahıs yakalanırken, 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Konyaaltı, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaaltı'da yapılan denetimlerde 5 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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