Konya\'da oğul dehşeti: Çift bıçaklanarak öldürüldü

17.05.2026 14:13  Güncelleme: 14:19
Konya'da hukuk fakültesi öğrencisi oğulları tarafından bıçaklanarak öldürülen çift, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen 22 yaşındaki C.D. henüz belirlenemeyen nedenle annesi Nazife Çiğdem ve babası Gökhan Dinçer ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası C.D. mutfaktan aldığı bıçakla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde memur olan anne ve babasını bıçaklayarak evden ayrıldı. Evlerine yakın bir parkta eli kanlı şekilde oturan kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri elinin neden kanlı olduğunu sorması üzerine katil zanlısı C.D.'nin 'anne ve babamı öldürdüm, evdeler' demesi üzerine eve polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği ve ekiplerin adrese ulaşmasının ardından anne ve babayı kanlar içerisinde bulduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Çiğdem Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli C.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından karı-kocanın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından ise cenaze yakınlarına teslim edildi. Nazife Çiğdem Dinçer ve Gökhan Dinçer için merkez Meram ilçesi Kurtuluş Mezarlığında öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailenin yakınları, Konya Valisi İbrahim Akın, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

