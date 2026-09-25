Kopan parmağını buz torbasıyla taşıdılar - Son Dakika
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Kopan parmağını buz torbasıyla taşıdılar

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Kopan parmağını buz torbasıyla taşıdılar
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir içecek fabrikasında meydana gelen iş kazasında, elini iş makinesine kaptıran 24 yaşındaki işçinin sağ işaret parmağı koptu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir içecek fabrikasında meydana gelen iş kazasında, elini iş makinesine kaptıran 24 yaşındaki işçinin sağ işaret parmağı koptu. İlk müdahalesi yapılan genç işçinin kopan parmağı, buz kalıbına konularak korumaya alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Şehitler Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Mehmet K. (24), bir anlık dikkatsizlik sonucu elini iş makinesine kaptırdı. Kazayı fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç işçinin kopan parmağı, buz kalıbına konularak korumaya alındı. Mehmet K., kopan parmağın yeniden yerine dikilebilmesi amacıyla ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaİnegölBursaSon Dakika

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