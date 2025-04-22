Köpeğe Çarpan Araç Tarlaya Uçtu

Hafif ticari araç köpeğe çarpıp tarlaya uçtu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada köpeğe çarpan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Aracın sürücüsü yaralandı, köpek ise telef oldu.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzeri Nene Hatun Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Eren K. yönetimindeki 16 BCM 979 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan başıboş köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç tarlaya uçtu. Kaza sonucu köpek telef olurken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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