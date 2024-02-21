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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre Tavşanlı çevre yolunda ilerleyen plakası alınamayan motosiklet sürücüsü Y.D. (18) önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri yaralı sürücü Y.D.'yı olay yerinde ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Motosikletin çarptığı köpek ise telef oldu. - KÜTAHYA