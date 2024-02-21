Köpeğe Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Köpeğe Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Köpeğe Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde plakası alınamayan motosiklet sürücüsü, çevre yolunda ilerlerken önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Köpek ise olayda telef oldu.

21.02.2024 12:54  Güncelleme: 12:57
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre Tavşanlı çevre yolunda ilerleyen plakası alınamayan motosiklet sürücüsü Y.D. (18) önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri yaralı sürücü Y.D.'yı olay yerinde ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Motosikletin çarptığı köpek ise telef oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Köpeğe Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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