Köpeğe Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, Yangın Çıktı

Antalya'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücü direksiyonu kırdı. Aracın çarptığı elektrik direğinden kopan teller, yangına neden oldu.

Olay, sabah 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi Hacı Durmuş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 34 NGN 90 plakalı Iveco marka kamyonet sürücüsü D.A., iddiaya göre önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan kamyonet birkaç metre ilerde dururken, çarpmanın şiddetiyle elektrik direği devrildi. Cadde üzerine devrilen elektrik direğinden kopan tellerin nedeniyle de yolun hemen kenarında bulunan otluk alanda yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İkametlere yakın arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, yanan alanda bulunan mermer atölyesine ait malzemelerde maddi hasar meydana geldi. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) devrilen direk ve kopan telleri onarmak için çalışma başlattı. Olaya şahit olan bölgedeki bir iş yeri çalışanlarından Hasan Efe Şahal, "Karşısına köpek çıkmış, karşıdan da gelen arabaya çarpmamak için direksiyonu kırınca direğe vurmuş. Direkte yıkılınca elektrikler kesildi bizim dükkanda. Çıkıp baktığımızda alev almış buralar. Otlar ve mermerler falan yandı" dedi. - ANTALYA