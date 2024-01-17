Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde, karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Çorum - Osmancık Karayolu, Çengele mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çorum'dan Osmancık istikametine seyir halinde olan Emre Yaman yönetimindeki 05 ACS 441 plakalı Tofaş marka aracın önüne aniden köpek çıktı. Otomobilin önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla attı arak sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü Emre Yaman ile yolcular Hasan Bulut ve Hidayet Arslaner muhtelif yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.