Köpeği Sürükleyen İkişiye 65 Bin TL Ceza

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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde Y.Ç. (51) ve A.A. (71) isimli şahıslar, kendilerine ait köpeği kamyonetin arkasına bağlayarak sürükledikleri sırada yakalandı.

Olay, 29 Kasım günü saat 16.00 sıralarında vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, 10 CDL 85 plakalı kamyonet ile yapılan bu taşımayı tespit etti. Köpek, boynundan ip ile bağlanmış bir şekilde aracın arkasında çekilirken görüntülendi. Durum, Cumhuriyet Savcılığı'na iletilirken Y.Ç. (51) ve A.A. (71) isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

65 bin TL para cezası kesildi

Köpeğin sağlık durumu kontrol altına alınırken, Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de devreye girdi. Çipsiz ve kimliksiz olduğu belirlenen köpek için gerekli idari işlemler yapılırken, şahıslara 65 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Köpeğin sağlık durumu takip ediliyor

Hayvanın sağlık durumu, veteriner kontrolünde izlenmeye alındı. Yetkililer, hayvan hakları ihlali konusunda vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek, bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli tüm yaptırımların uygulanacağını ifade etti. - BALIKESİR