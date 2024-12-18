Köpek Havuzdan Kurtarıldı - Son Dakika
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Köpek Havuzdan Kurtarıldı

Köpek Havuzdan Kurtarıldı

Afşin-Elbistan'da işçiler, havuza düşen köpeği kurtarıp doğal yaşamına bıraktı.

18.12.2024 10:44
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Türkiye Kömür İşletmeleri bünyesinde faaliyet gösteren Afşin- Elbistan Çöllolar Kömür Havzası'nda havuza düşen köpek, işçiler tarafından kurtarıldı.

Olay, TKİ bünyesinde faaliyet gösteren Afşin-Elbistan Çöllolar Kömür Havzası'nda meydana geldi. Çöllolar Kömür Havzası'nda çalışan işçiler, havuza düşen köpeği düştüğü yerden kurtarmak için seferber oldu. İşçiler tarafından düştüğü havuzdan çıkartılan köpeğin kurtulma anı cep telefonu ile kaydedildi. Kurtarılan köpek doğal yaşam alanına bırakılırken, o anları görüntüleyen vatandaşın sözleri izleyenleri gülümsetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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