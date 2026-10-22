Aston Villa, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı radarına aldı - Son Dakika
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Aston Villa, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı radarına aldı

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Aston Villa, Fenerbahçe\'nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın\'ı radarına aldı
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İngiliz ekibi Aston Villa'nın, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde 6-0 yendiği maçın ardından Oğuz Aydın hakkında bilgi aldığı belirtildi. Milli futbolcu için sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım, seçim öncesinde "İyi oyuncu ama oyununu geliştirmek lazım" demişti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın “İyi oyuncu ama oyununu geliştirmek lazım” dediği Oğuz Aydın’a Aston Villa’nın ilgi gösterdiği belirtildi. İngiliz ekibinin, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan karşılaşmanın ardından milli futbolcunun durumunu sorduğu aktarıldı.

OĞUZ AYDIN’A İNGİLİZ TAKİBİ

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Oğuz Aydın, Aston Villa’nın radarına girdi. İngiliz ekibinin, sarı-lacivertlileri Şampiyonlar Ligi’nde 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kanat oyuncusu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Aston Villa’nın ilgisine ilişkin haberlerde, farklı yenilgiye rağmen Oğuz’un ortaya koyduğu performansın İngiliz kulübünün dikkatini çektiği aktarıldı. 

Aston Villa, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı radarına aldı

AZİZ YILDIRIM ''GELİŞTİRMEK LAZIM'' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçim öncesinde katıldığı bir programda Oğuz Aydın’ın yeteneğine dikkat çekmiş, oyuncunun gelişimi için bireysel çalışma ve motivasyon desteğinin önemini vurgulamıştı. Yıldırım, “Geliştirmek lazım ama tam tersi geriye gitti çocuk. İyi oyuncu ama oyununu geliştirmek lazım. Ona bireysel çalışma yaptıracaklar veya motivasyonunu artırmak için ne gerekiyorsa yapmaları lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Aston Villa, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı radarına aldı

“ELİMİZDE DEĞER VAR”

Oğuz Aydın’ın potansiyeline inandığını dile getiren Yıldırım, “Elimizde değer var ama değerle ilgilenmediğimiz için dışarıda kaldı” sözleriyle futbolcuya daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini belirtmişti.

UEFA Şampiyonlar LigiAziz YıldırımOğuz AydınFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Viking Viking:
    Aston villa ne yapsın oguz aydini işiniz gucunuz yalan haber ve bizde oltaya gelip okuyoruz hatta yorumda yaptım aston villa fenerden 6 yemedi 6 attigi takimdan futbolcumu istiyor. 0 3 Yanıtla
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