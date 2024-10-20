Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde dereye düşen ve suya düşmek üzere olan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Cide ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeden geçen dereye bir köpeğin düştüğünü ve suya düşmek üzere olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Dereye merdivenle inen bir itfaiye eri, suyun karşısına geçerek köpeği bulunduğu yerden aldı. İtfaiye eri, köpeği kucağına alarak sudan geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek yaşam ortamına salındı. - KASTAMONU