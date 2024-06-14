Köpek nedeniyle trafik kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Köpek nedeniyle trafik kazası: Sürücü yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde yola çıkan köpek trafik kazası yaşanmasına neden olurken, otomobil ağaçlara çarparak yan devrildi ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

14.06.2024 12:32
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Konya'nın Hüyük ilçesinde yola çıkan köpek trafik kazası yaşanmasına neden olurken, yoldan çıkarak ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hüyük- Beyşehir Kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 34 FEF 091 plakalı otomobil seyir halindeki iken Çukurkent Mahallesi girişinde yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün direksiyonu çevirmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil yol kenarındaki kavak ağaçlarına çarparak yan devrilerek dururken, sürücü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü A.Ş. ambulansla Hüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Köpek nedeniyle trafik kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika

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