Köpek Saldırısı: Anne ve Oğul Yaralandı - Son Dakika
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Köpek Saldırısı: Anne ve Oğul Yaralandı

Köpek Saldırısı: Anne ve Oğul Yaralandı
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Adıyaman'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve oğlu düşerek yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve oğlu kovalamaca sonucu düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi yürüyüş yolunda Fadime A. ve oğlu Murat A. (11) bir anda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Panik ve korkuyla kaçan anne ve oğlunu başıboş köpekler bir süre kovaladı. Kovalamaca sırasında yere düşen anne ve oğlu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Düşerek yaralanan anne ve oğlu telefonlarının da kırılması sonucu kimseden yardım isteyemedi. Anne ve oğlu, daha sonra kendi imkanlarıyla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne giderek burada tedavi oldu.

Sağlık durumları iyi olan anne ve oğul, başıboş köpeklerle ilgili çalışmaların yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Adıyaman, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpek Saldırısı: Anne ve Oğul Yaralandı - Son Dakika

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