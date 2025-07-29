Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaldırımda yürürken köpek saldırısından kaçan çocuğa otomobil çarptı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Viranşehir'e bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana eldi. Kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki E.V.K.'ya köpek saldırdı. Korkuyla kaçarken yola atlayan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Çevredekilerce Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, acil serviste tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA
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