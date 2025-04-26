Köpekler arasında yaşanan korkutan boğuşma kamerada
HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 köpeğin, 2 köpeğe parçalarcasına saldırdığı korkutan boğuşma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yayladağı ilçesi Olgunlar Mahallesi'nde bulunan başıboş köpek saldırılarıyla bölge halkını tedirgin ediyorlar Geçtiğimiz günlerde 7 köpeğin, 2 köpeğe saldırdığı anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 7 köpeğin 2 köpeği parçalarcasına saldırdığı anlar kaydedildi. Köpeklerin sürü halde gezmeleri ve araçlara saldırmalarının vatandaşları tedirgin ettiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Köpekler Arasında Korkutan Boğuşma - Son Dakika
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