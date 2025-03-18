Köpekten Kaçan Kedi Elektrik Direğinde Mahsur Kaldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde köpekten kaçarak elektrik direğine tırmanan kedi, itfaiye erlerince kurtarıldı.

İlçenin Şenyuva Mahallesi'nde köpekten kaçan bir kedi elektrik direğine tırmandı. Direkte mahsur kalan kediyi fark eden köy halkı, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede köye gelen ekipler, kediyi tırmandığı direkten indirdi. Köy halkı, itfaiye ekiplerine teşekkür ederken, yakındaki okulun öğrenci ve öğretmenleri, itfaiye ekiplerini alkışladı. - MARDİN