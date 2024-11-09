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Köprüden Uçurumda Ölüm

Adana'da otomobilin çarptığı motosikletten düşen genç hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

09.11.2024 16:31
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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki genç yolcu, savrulup 25 metre yükseklikteki köprüden uçuruma düşerek hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kozan- Feke kara yolundaki Kozan Baraj Köprüsü'nde meydana geldi. Mustafa B.'nin kullandığı 33 APA 047 plakalı Opel marka otomobil, arkadaşı Kerem Atlı ile pikniğe giden Yasir Gürbüz'ün kullandığı 01 AZD 912 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Atlı, 25 metre yükseklikteki köprüden uçuruma düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi.

Cankur ekibi, hayatını kaybettiği belirlenen Atlı'yı düştüğü yerden çıkardı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Gürbüz, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atlı'nın cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa B.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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