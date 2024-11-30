Kopya Düzeni ile Sürücü Sınavına Girişte Yakalandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücü sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan aday, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, e-sınav merkezinde sürücü belgesi sınavı yapıldı. Sınav öncesinde polis ekipleri, adayların üst aramasını gerçekleştirerek salona aldı. El dedektörü ile yapılan kontrol sırasında bir adayın üzerinde kopya düzeneği tespit edildi. Ekiplere haber verilmesi ile sınav merkezine polis sevk edildi. Ekipler, kopya düzeneğini alarak şahsın ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Olayı gerçekleştiren aday hakkında polis ekiplerince işlem başlatıldı. - KOCAELİ