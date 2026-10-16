Kore gazisi Osman Eker, Gaziantep İslahiye\'de 94 yaşında son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Osman Eker, Gaziantep İslahiye'de 94 yaşında son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi Osman Eker, 94 yaşında hayatını kaybetti. Eker, kırsal Ortaklı Mahallesi'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı ve resmi törenin ardından Ortak Mezarlığı'nda defnedildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi Osman Eker, 94 yaşında hayatını kaybetti. Kore gazisi Osman Eker, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kore gazisi Osman Eker, 94 yaşında hayatını kaybetti. Kore gazisi Osman Eker, İslahiye ilçesi kırsal Ortaklı Mahallesi'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Eker'in cenazesine ilçe protokolü, ailesi, yakınları, mahalle halkı ve vatandaşlar katıldı.
Eker'in cenazesi, törenin ardından Ortak Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: İHA
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