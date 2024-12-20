Kocaeli'nin Körfez ilçesinde araç ve evde yapılan aramada 512 karton kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, 17 Aralık'ta Körfez ilçesinde bir araçta ve evde yapılan aramada 512 karton yabancı menşeli kaçak sigara ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Körfez'de 512 Karton Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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