Körfez'de Tır Parkında Yangın - Son Dakika
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Körfez'de Tır Parkında Yangın

Körfez\'de Tır Parkında Yangın
15.07.2026 16:31
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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki tır parkında bir çekici yanarak hasar gördü. İtfaiye yangını söndürdü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tır parkında park halinde bulunan çekici, alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan tır parkında meydana geldi. Park halinde bulunan 34 FRZ 19 plakalı çekici, henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken araçta hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kocaeli, İtfaiye, Olaylar, Körfez, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Körfez'de Tır Parkında Yangın - Son Dakika

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