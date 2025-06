Körfez\'de Uyuşturucu Çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rahatsızlanınca jandarma ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen şahsın midesinden 28 kapsül uyuşturucu çıktı. Şahsın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

İstanbul'dan Diyarbakır'a otomobili ile seyir halinde olan A.N. rahatsızlanınca dinlenme tesisine girdi. Şahsın durumunu fark eden otoyol jandarması hemen sağlık ekiplerine haber verdi. A.N. sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye sevk edildi. Kocaeli il Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi ekipleri de hastaneye gelerek detaylı inceleme yaptı. Çekilen filmlerde şahsın midesinde kapsüller fark edildi. Olayı titizlikle takip eden jandarma ekipleri, uyuşturucu trafiğini çözdü. A.N. ise yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KOCAELİ