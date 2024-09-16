Korganda Sokak Köpekleri Saldırdı

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Ordu'nun Korgan ilçesinde bir şahsa sokak köpekleri saldırdı, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Korgan Merkez Mahalle Dip Sokak üzerinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuh Ç. isimli şahıs, sokakta yürüdüğü esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sokakta bulunan 4 köpekten 3'ü şahsın üzerine yürüdü, 2'si ise saldırdı. Köpekler ile bir süre mücadele eden Nuh Ç., sonrasında bağırarak yardım istedi. Bu esnada köpeklerin kol ve bacak kısmından yakaladığı Nuh Ç. yere düştü. Mahalle sakinlerinin bağırması üzerine köpekler olay yerinden uzaklaştı. Hafif şekilde yaralanan şahıs ise bu esnada kaldırıma oturarak ambulans çağırılması yönünde yardım istedi.

Köpekler ikinci kez kovaladı

Şahsın kaldırımda oturduğu esnada yeniden gelen köpekler, bu sefer şahsın üzerine koştu. Köpekleri fark eden Nuh Ç. olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Öte yandan olay anları bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - ORDU