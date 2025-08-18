Korgeneral Tuncay Altuğ, 3. Ordu Komutanlığı'na atandı

3. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye veda ziyaretinde bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi, kendisini ziyaret eden Korgeneral Tuncay Altuğ'a yeni görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar kapsamında; Genelkurmay 2'nci başkanı olan Orgeneral Kemal Yeni 3. Ordu Komutanlığı'na atanmıştı. Ancak Orgeneral Kemal Yeni, göreve başlamadan emeklilik dilekçesini verdi ve bu gelişme üzerine Korgeneral Tuncay Altuğ 3'üncü Ordu Komutanı olarak atandı. 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, son YAŞ kararları ile Korgeneral rütbesine terfi etmişti. Korgeneral Veli Tarakcı da 3'üncü Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Tuncay Altuğ'a devretti. - ERZURUM