Korkuteli-Antalya Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Korkuteli-Antalya Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Korkuteli-Antalya Karayolu\'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Korkuteli-Antalya karayolunda kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Antalya'ya sevk edilirken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

16.08.2024 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Korkuteli- Antalya karayolunda kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yazır Mahallesi Korkuteli-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki 07 FLP 48 plakalı kamyon ile Şaziye Ç. idaresindeki 07 MJB 98 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şaziye Ç. (36), Erdal K. (75), Erdal Talha Ç. (2) yaralandı. Otomobil içinde bulunan Sabahat Karagöz (74) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar olay yerine gelen hava ambulansı ile Antalya'ya sek edilirken, Sabahat Karagöz'ün cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Korkuteli, antalya, 3-sayfa, Otopsi, trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Korkuteli-Antalya Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
18:18 Bakan Yumaklı: İzmir’de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi Bakan Yumaklı: İzmir'de 16 ev yandı, 87 ev ve 44 iş yeri tahliye edildi
17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:13 İnegöl’de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı İnegöl'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:25 Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı
09:23 Yaptığı bağış başını yaktı Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak Yaptığı bağış başını yaktı! Vatana ihanetten 12 yıl hapis yatacak
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:56 Çanakkale’de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi Çanakkale'de orman yangını sonucu bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
08:38 Tayvan beşik gibi sallanıyor Tayvan beşik gibi sallanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 19:28:13. #1.12#
SON DAKİKA: Korkuteli-Antalya Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement