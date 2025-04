-Korkuteli\'de Polis Haftası kutlandı

Korkuteli'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı.

Şehitleri anıtında düzenlenen törende, Emniyet Müdürü İrfan Ağlamaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Emniyet Müdürü İrfan Ağlamaz, "Toplumun huzur ve düzeninin tesis edilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, devlet otoritesinin sağlanması, suç önleyici tedbirlerin alınması, işlenen suçlarda faillerin adalete teslim edilmesi gibi çok önemli görevleri ifa eden Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü sizlerle birlikte kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. 180 yıldır yılmadan, mesai mefhumu gözetmeden fedakarca vatandaşımızın güveliği için çalışan teşkilatımız; toplumun her geçen gün artan güvenlik ihtiyaçlarıyla, anayasa ve hukukun dışına taşmayan, özgürlük talepleri ekseninde, hukukun üstünlüğünün rehber edinildiği, adil ve tarafsız görev anlayışı çizgisinden sapmadan, toplumun her kesiminin sevgi, saygı, güven ve desteğini alarak halkla bütünleşmiş bir görev anlayışıyla hizmetlerini geliştirerek sürdürmektedir" dedi.

Kutlama Programı Polis merkezi amirliğinde devam etti. Daha sonra Çayırlı camiinde şehitlerin ruhuna mevlit okutuldu. - ANTALYA