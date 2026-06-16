Korsan Taşımacılığa Ceza

Antalya'nın Serik ilçesinde trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen iki araç trafikten 2 ay süreyle men edilirken, sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belek turizm bölgesinde şüpheli araçlara yönelik geniş çaplı bir trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler esnasında, durdurulan iki aracın usulsüz yolcu taşıdığı (korsan taksicilik) belirlendi. Mevzuata aykırı şekilde yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen sürücülere ve araç sahiplerine cezai işlem uygulandı. Her iki araç da 2 ay süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Sürücü ve araç sahiplerine toplamda 100 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücülerin ehliyetlerine 1 ay süreyle el konuldu. - ANTALYA