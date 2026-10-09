Köşk'te jandarma, takibe aldığı kamyonette 5 bin 300 litre taklit zeytinyağı buldu - Son Dakika
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Köşk'te jandarma, takibe aldığı kamyonette 5 bin 300 litre taklit zeytinyağı buldu

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Köşk\'te jandarma, takibe aldığı kamyonette 5 bin 300 litre taklit zeytinyağı buldu
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Köşk'te jandarma, halk sağlığını tehlikeye atacak taklit zeytinyağı taşıyan kamyoneti Aydın-Denizli Karayolu'nda durdurdu. Kamyonette 5 bin 300 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi; ürünlerin değerinin yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olduğu belirlenirken 2 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde seyir halindeyken durdurulan kamyonette 5 bin 300 litre taklit zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atarak piyasaya taklit ve tağşiş zeytinyağı sürmeyi planladıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Ekipler, Aydın- Denizli Karayolu Köşk ilçesi mevkinde şüphelilerin kullandığı kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, sağlığa zararlı olduğu belirtilen 5 bin 300 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 600 bin TL olduğu belirlenirken, ele geçirilen ürünlere el konuldu. Araçta bulunan M.O. (31) ve K.Ş. (52) isimli 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
ZeytinyağıGüvenlik3. SayfaJandarmaDenizliGüncelAydınKöşkSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Köşk'te jandarma, takibe aldığı kamyonette 5 bin 300 litre taklit zeytinyağı buldu - Son Dakika
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