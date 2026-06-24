Köşk\'te Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evinde çatı katındaki kartonların tutuşması sonucu çıkan yangında, 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi Harman Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çatı katında depolanan kartonlar tutuştu. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, doğalgaz kaçağı ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişi de yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN