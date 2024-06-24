KOSKEM, Kurban Bayramı tatili boyunca 352 vatandaşı boğulmaktan kurtardı - Son Dakika
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KOSKEM, Kurban Bayramı tatili boyunca 352 vatandaşı boğulmaktan kurtardı

Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca sahillerde 352 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. KOSKEM'in görev alanlarındaki plajlarda en yoğun günlerini geçiren ekipler, Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço Kadınlar Plajı, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel, Ereğli Sahili, Darıca, Bayramoğlu ve görev bölgesi dışında toplam 352 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. Ayrıca KOSKEM, görev bölgelerinde 88 vatandaşa da sağlık hizmeti verdi.

24.06.2024 10:26
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Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca sahillerde 352 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM'in görev alanlarındaki plajlarda her yıl yüzlerce kişi boğulmaktan kurtarılıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Kurban Bayramı tatili boyunca 352 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle en yoğun günlerini geçiren sahillerde Cebeci'de 147, Kovanağzı'nda 10, Kumcağızda 87, Miço Kadınlar Plajında 6, Kerpe'de 17, Sarısu'da 12, Seyrekte 13, Bağırganlı'da 20, Karamürsel'de 11, Ereğli Sahilinde 3, Darıca'da 10, görev bölgesi dışında 3 ve Bayramoğlu'nda 13 kişi olmak üzere toplam 352 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Öte yandan KOSKEM kurtarmanın yanı sıra görev bölgelerinde 88 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa KOSKEM, Kurban Bayramı tatili boyunca 352 vatandaşı boğulmaktan kurtardı - Son Dakika

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